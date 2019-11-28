Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşıyla görüştü
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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