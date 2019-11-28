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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
YAŞAR GÜLER RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanı , Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Başkanı 'in, Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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