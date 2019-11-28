Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?

Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul’un çehresini baştan aşağı değiştirecek ve Türkiye’ye ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayacak Kanal İstanbul projesinde ihale aşaması başlayacak. Türkiye’nin en büyük projesi olan Kanal İstanbul projesinde teknik çalışmalarda sona gelindi. İstanbulluların can ve mal güvenliğini sağlama alacak proje için son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’dan geldi. Peki, Kanal İstanbul nedir? İşte yanıtı…

Kanal İstanbul nedir? Dünya tarafından da merakla takip edilen proje Kanal İstanbul son durum nedir? İstanbul'a ve boğazlara yepyeni bir kimlik kazandıracak Kanal İstanbul projesiyle ilgili teknik çalışmalar tamamlandı. Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için hummalı bir çalışma sürerken, çevre planlarının kesinleşmesiyle birlikte ihaleye çıkılacağı açıklandı. Proje için son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Turhan, yaptığı açıklamada, ""İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. Kanal İstanbul Projesi'nde teknik çalışmaları tamamladık." diye konuştu.

KANAL İSTANBUL SON DURUM NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Ülkenin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için de çalıştıklarını belirten Turhan, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun yanında, seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız." dedi.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

Projenin özellikleri

Açıklamalara göre, resmî adıyla Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Kanal İstanbul Güzergahı

Daha önce sunulan 5 güzergâh 1'e indi. Buna göre proje Küçükçekmece Gölü Sazlıdere Barajı Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek. Projenin inşasına başlamak için bakanlığın onayı gerekiyor.

İstanbul Boğazı'na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak. Proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üst yapıların tamamı bu ilçelerin sınırları içerisinde kalacak.

Tamamlanan rapora göre, Kanal İstanbul'un güzergahının uzunluğu 45 kilometre. Kanal, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek. Güzergah Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Ardından Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün batısında Karadeniz'e ulaşacak. 7 km'si Küçükçekmece, 3 bin 100 metresi Avcılar, 6 bin 500 metresi Başakşehir kalan yaklaşık 29 kilometre ise Arnavutköy sınırları içinde olacak.