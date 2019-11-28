2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
2020 KPSS ne zaman yapılacak sorusu bu yıl da en çok araştırılan soruların başında geliyor. KPSS 2020 sınavları lisans, ön lisans, ortaöğretim mezunları için farklı tarihlerde yapılacak. Sınavlara başvuru tarihleri de farklı dönemlerde olacak. KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri de belirlendi. ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2020 KPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. İşte sınav ve başvuru tarihleri…
KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS ne zaman sorusu yanıt buldu! ÖSYM önümüzdeki yılın sınav takvimini açıkladı ve KPSS sınav tarihleri belli oldu. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri de belirlendi. Buna göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları farklı tarihlerde sınava başvuracak, sınavlar da farklı dönemlerde yapılacak. KPSS 2020 lisans sınavı iki farklı oturumda yapılacak.
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 08 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek.
KPSS Lisans sınavı alan bilgisi 1. günü 25 Temmuz 2020 tarihinde KPSS lisans alan bilgisi 2. günü 26 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek.
KPSS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri: 5-20 Mayıs 2020
KPSS ön lisans başvuru tarihleri: 12-25 Ağustos 2020
KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihleri: 21 Ağustos – 7 Eylül 2020
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.
KPSS A VE KPSS B NEDİR?
– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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