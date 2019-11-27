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Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
BOMBACI KADIN TERÖRİSTTEN TOPUKLU KEŞİF

'da, terör örgütü /'ya yönelik soruşturma kapsamında yapmak için 'ye giriş yaptığı belirlenerek tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan yabancı uyruklu kadın teröristin fiziksel olarak dikkat çekmemek için ve giyip gezdiği belirlendi.

'den yapmak için 'ye giriş yaptığını belirlen ve polisin Temmuz ayında yakaladığı Suriye uyruklu Miray H. (20), Cevher H. (41) ve Kadriye O. (40) hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Terörist Miray H. için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 12. kabul edildi.

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