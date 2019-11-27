Affı duyan binlerce kişi başvurdu: Gümrükte el konulan 719 araç sahiplerine teslim edildi

Gümrükte araçlarına el konulan binlerce kişiyi sevindiren af kapsamında verilen sürenin son bir ayına girildi. Mevcut ÖTV’nin yüzde 25’ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan tanıyan düzenlemeye 3 ay içerisinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında bu zamana kadar 719 araç sahiplerine teslim edildi. 31 Aralık'a kadar başvurusu yapılmayan araçlar bakanlık tarafından ihale ile satışa çıkarılacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasa ile gümrüklerde el konulan kara taşıtlarına yönelik de düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu değişiklik ile yurt dışında kullanılmış olduğu halde yanıltıcı beyan verilerek ithal edilen veya alış değeri düşük beyan edilerek gerekenden az vergi tahsilatı yapılan araçları bu durumunu bilmeden alan iyi niyetli vatandaşları korumak amaçlanıyor. Kritik düzenleme sonrasında gümrüklerde el konulan 40 binden fazla araç için de af yolu açıldı.