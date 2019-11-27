27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Affı duyan binlerce kişi başvurdu: Gümrükte el konulan 719 araç sahiplerine teslim edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
AFFI DUYAN KOŞTU! 31 ARALIK SON GÜN

Gümrükte araçlarına el konulan binlerce kişiyi sevindiren af kapsamında verilen sürenin son bir ayına girildi. Mevcut ’nin yüzde 25’ini ödeyerek araçlarını teslim almalarına imkan tanıyan düzenlemeye 3 ay içerisinde 2 bin 721 kişi başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında bu zamana kadar 719 araç sahiplerine teslim edildi. 'a kadar başvurusu yapılmayan araçlar bakanlık tarafından ihale ile satışa çıkarılacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Genel Kurulunda kabul edilen ile gümrüklerde el konulan kara taşıtlarına yönelik de düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu değişiklik ile yurt dışında kullanılmış olduğu halde yanıltıcı beyan verilerek ithal edilen veya alış değeri düşük beyan edilerek gerekenden az vergi tahsilatı yapılan araçları bu durumunu bilmeden alan iyi niyetli vatandaşları korumak amaçlanıyor. Kritik düzenleme sonrasında gümrüklerde el konulan fazla araç için de af yolu açıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN