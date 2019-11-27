HDP'li Paylan'ın makam aracı eleştirisine Bakan Varank'tan tokat gibi yanıt
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri sırasında HDP'li Garo Paylan, Bakan Mustafa Varank'ın yerli ve milli üretim sözlerine atıfta bulunarak "Sayın Bakan, yerli üretim diyorsunuz ama buraya ithal Mercedes'le geldiniz ithal Mercedes'le gideceksiniz." sözleriyle Varank'ın ithal makam aracı kullandığı iddiasında bulundu. Konuya ilişkin söz alan Bakan Varank, "Sayın Paylan, benim makam aracım yerli üretim Toyoto Corolla; hem de Hybrid." diyerek Paylan'ı adeta rezil etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.
YERLİ OTOMOBİL KONUSU
Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.
PAYLAN'I REZİL ETTİ
Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:
"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."
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