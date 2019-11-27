27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

HDP'li Paylan'ın makam aracı eleştirisine Bakan Varank'tan tokat gibi yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
HDP'Lİ PAYLAN REZİL OLDU!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri sırasında 'li , Bakan 'ın yerli ve milli üretim sözlerine atıfta bulunarak "Sayın Bakan, yerli üretim diyorsunuz ama buraya ithal Mercedes'le geldiniz ithal Mercedes'le gideceksiniz." sözleriyle Varank'ın ithal kullandığı iddiasında bulundu. Konuya ilişkin söz alan , "Sayın Paylan, benim makam aracım yerli üretim Toyoto Corolla; hem de Hybrid." diyerek Paylan'ı adeta rezil etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL KONUSU

Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. 'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar." yanıtını verdi.

HDP'li Paylan'ın makam aracı eleştirisine Bakan Varank'tan tokat gibi yanıt HDP'Lİ PAYLAN'IN MAKAM ARACI ELEŞTİRİSİNE BAKAN VARANK'TAN TOKAT GİBİ YANIT

PAYLAN'I REZİL ETTİ

Varank, Diyarbakır Milletvekili 'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak 'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN