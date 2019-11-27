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NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel'in otopsisi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
NATO'DAN EMEKLİ ABD'Lİ DOKTORUN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

'deki evinde ölü bulunan 'dan emekli ABD'li doktor 'in otopsisinin tamamlandığı, görünüşte şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adli Tıp Kurumunda, Steidel'in (59) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. İlk incelemelerde şüpheli duruma rastlanmadığı, kesin raporun ise üç aya kadar çıkacağı belirtildi.

'in cenazesinin ailesine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

İzmir'in Güzelyalı ilçesinde James Edward Steidel'in Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları dün durumu polise bildirmişti. Çilingir yardımıyla eve giren polis Steidel'in cesedini bulmuştu. ABD vatandaşı doktorun, 'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam ettiği öğrenilmişti.

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