Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Adana'da bir genç kadının telefonunu alıp kaçan kapkaççı kadının çığlık atmasıyla olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Zanlının aynı yöntemle yaptığı başka bir kapkaç ise saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde 19 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki L.Z.Y. caddede telefonla konuşarak giderken arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Bu arada genç kız çığlık atmaya başladı.
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