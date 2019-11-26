Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Gelen son dakika haberine göre; Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK’nın ana gündemini, Suriye’deki gelişmeler oluşturacak. Tüm gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.
Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından ilk yapılacak MGK'da, harekâtın sonuçlarının yanı sıra sahadaki son durum ele alınacak. Resulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar, terör örgütü YPG/PKK tarafından Barış Pınarı alanına yapılan saldırı ve tacizler, Rusya ile yapılan ortak devriyeler ve YPG/PKK'nın bölgeden geri çekilme durumu masada değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi son gelişmelerle ilgili kurulu bilgilendirecek.
ÇOK YÖNLÜ ELE ALINACAK
İdlib'de artan rejim saldırıları sonucu doğabilecek insani dram ve yeni göç dalgasına ilişkin alınacak tedbirler de toplantıda konuşulacak. DEAŞ'li yabancı teröristlerin iade süreciyle ilgili İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının da kurulu bilgilendirilmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı tatbikatlarla kararlılık mesajı verdiği Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri de kurul tarafından çok yönlü ele alınacak.
S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE MASADA OLACAK
Toplantıda, test faaliyetlerinin start aldığı S-400 hava savunma sistemleri de masada olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sinyalini verdiği FETÖ'ye yönelik yeni operasyonun da kurul tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.
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