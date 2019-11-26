Malezya Kraliçesi "Kuruluş Osman" dizisini tavsiye etti
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren Kraliçe Azizah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.
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