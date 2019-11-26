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Malezya Kraliçesi "Kuruluş Osman" dizisini tavsiye etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
KRALİÇE'DEN ''KURULUŞ OSMAN'' TAVSİYESİ!

Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Twitter hesabındaki paylaşımında ve dizilerine hayranlığını dile getiren , "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

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