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Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 5 ÜNİVERSİTEYE ATAMA!

'de yayımlananan atama kararlarına göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

'de yayımlananan atama kararlarına göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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