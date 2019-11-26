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Barış Pınarı Harekatı'nda binlerce tuzak imha edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA BİNLERCE TUZAK İMHA EDİLDİ!

’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği, 2 binden fazla mayın ve EYP’nin imha edildiği bildirildi. Harekat kapsamında bölgenin patlayıcılardan tamamen temizlenene kadar çalışmaların süreceğini belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada harekatın sona erdiği, bölgede mayın ve EYP temizliğinin devam ettiği belirtilirken, ABD ve ile imzalanan mutabakatlara tam olarak uyulduğu ifade edildi. Dünkü arama tarama faaliyetleri kapsamında da Rasulayn'da terör örgütü /'ye ait yeni tüneller tespit edildi. Ayrıca yurtiçi ve sınır ötesindeki terörle mücadele kapsamında genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 teröristin etkisiz hale getirildiği, 320 sığınak ve mağaranın imha edildiği belirtildi.

11'İNCİ DEVRİYE
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'nın iştirak ettiği devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte, 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

AZEZ'E BOMBA
Harekatı bölgesinde yer alan Azez'deki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki otogarın önünde dün öğle saatlerinde PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK sık sık Azez'i hedef alırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. kanlı saldırıyı "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı" diye duyurdu.

YIKIM BÜYÜYOR
son 24 saatte hem havadan hem karadan rejimi ve destekçisi Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kaldı. Rejim Rusya'nın desteğiyle İdlib'de stratejik Um Halahil köyü ve Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirirken, Rus hava saldırısında 35 köye hizmet veren tek hastane de hizmet dışı kaldı. İdlib'deki saldırılar sebebiyle 25 gün içinde 50 bin sivil yerinden edildi, 37'si çocuk 100 sivil de hayatını kaybetti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı... BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERE AİT BOMBALI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ! İŞTE İMHA ANI...
Devriye gezen Türk zırhlı aracın üzerinde dikkat çeken mesaj DEVRİYE GEZEN TÜRK ZIRHLI ARACIN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

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