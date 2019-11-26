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Dışişleri Bakanlığından flaş Arnavutluk açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
TÜRKİYE'DEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ MESAJI

, 'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için ülkeye taziye dileklerini bildirdi. Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. , her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.

Arnavutluk'ta peş peşe deprem! Enkaz altında kalanlar var... ARNAVUTLUK'TA PEŞ PEŞE DEPREM! ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR...

ARNAVUTLUK'TA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedilmişti.

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Depremde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var... ARNAVUTLUK'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER! ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR...

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