Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...
Son dakika haberine göre; Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta gece saatlerinde 6.4, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, sabah saatlerinde de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (
IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.
Ülkede Adriyatik Denizi açıklarında yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.