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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

Son dakika haberine göre; Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta gece saatlerinde 6.4, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, sabah saatlerinde de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:35
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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

Ülkede Adriyatik Denizi açıklarında yerel saatle 07:08'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! Enkaz altında kalanlar var...

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.