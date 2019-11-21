Devriye gezen Türk zırhlı aracın üzerinde dikkat çeken mesaj
Soçi mutabakatı çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki devriyeleri devam ediyor. Devriyeler sırasında terör örgütü YPG/PKK yandaşları Türk askeri araçlarına provokatif hareketlerde bulunarak taşlı saldırı düzenliyor. Devriye gezen bir askeri zırhlı Kirpi aracının üzerinde “TOPUNUZ GELİN” yazısı dikkat çekti.
Rusya'da varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki devriyeler devam ediyor.
Bugün ise dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.
Devriyeler sırasında YPG/PKK yandaşları, Türk zırhlı araçlarına provokatif saldırılar gerçekleştiriyor. Devriyeye katılan bir zırhlı askeri aracı Kirpi üstünde "TOPUNUZ GELİN" yazısı dikkat çekti.
MEHMETÇİK İRONİ YAPMIŞ
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ağar, fotoğraf paylaşımını "Mehmetçik ironi yapmış. Suriye'deki devriyeler sırasında YPG/PKK yandaş-sempatizan-milis-yeraltı ve terörist unsurların üzerine çıkma-kapı açma-parça kopartma teşebbüsleri sonrası jiletli tel-tel üstüvane ile kaplanan kirpilerin üzerine; "TOPUNUZ GELİN" yazmış." ifadeleriyle yaptı.
Kaynak: Haber 7
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