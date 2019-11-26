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Bahçeli'den 'Külliye'ye çıkan CHP'li' iddialarına ilk yorum: Kumpastan ziyade proje

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
BAHÇELİ'DEN 'KÜLLİYE'YE ÇIKAN CHP'Lİ' İDDİALARINA İLK YORUM!

''ye çıkan 'li' iddialarına ilişkin ilk kez konuşan Lideri , "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de 'na alternatif oluşturma projesidir." dedi.

siyaseti günlerdir, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesindeki yazısıyla başlayan '''de 'la 'li bir isim görüştü'' iddiasını konuşuyor. CHP'de adeta karıştı. ve CHP yönetimi arasında karşılıklı sert ifadelere başvuruldu.

Konuya ilişkin sessizliğini bozan lideri Bahçeli, 'Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de 'na alternatif oluşturma projesidir" ifadelerini kullandı.

"YA��ANANLAR KUMPASTAN ZİYADE PROJEDİR"

Bahçeli "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadesini kullandı.

Türkgün gazetesine verdiği röportajda CHP liderini sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür" dedi.

"ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR"

"CHP'nin gelenekleri bu şahsı artık taşıyamıyor, terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış Atatürk'ün ahı tutmuştur" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını söyledi. MHP lideri, ''Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar" açıklamasını yaptı.

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