Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı alanının genişletildiği bildirildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini aktardı.
570 DEKARA ÇIKARILDI
Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanının 2019'da 570 dekara çıkarıldığını kaydeden Vali Şıldak, "İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğümüzce doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı." ifadelerini kullandı. Şıldak, mesajını "Salda Gölü doğal ve güzel kalacak" etiketiyle paylaştı.
"KESİNLİKLE BETONLAŞMA OLMAYACAK"
Hatırlancağı üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Burdur'a gelerek, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Turan, "Göl kenarında kesinlikle betonlaşma olmayacak" dedi.
"TAMAMEN ŞEFFAF OLACAK"
Başkan Turan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere, Burdur'a geldi. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret eden Turan, daha sonra Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, gölde yapılacak çalışmaların, STK'lardan ayrı değil tamamen şeffaf olarak onlarla yapılacağını söyledi.
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