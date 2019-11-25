İstanbul'da yol ortasında öldürülen şahıs, İran ajanı çıktı
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ölü bulunan İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölümündeki gizem henüz aydınlanmamışken 14 Kasım'da Şişli'de arkadaşı ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan ve ölen Mesut Mevlevi'nin eski İran ajanı olduğu ortaya çıktı.
Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken öldürülen Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu ortaya çıktı.
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