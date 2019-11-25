25 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da yol ortasında öldürülen şahıs, İran ajanı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
BİR AJAN CİNAYETİ DAHA!

'da geçtiğimiz günlerde ölü bulunan İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölümündeki gizem henüz aydınlanmamışken 'da Şişli'de arkadaşı ile birlikte silahlı saldırıya uğrayan ve ölen 'nin eski ajanı olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de gecesi yolda yürürken öldürülen 'nin eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN