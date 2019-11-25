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İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
İZMİR'DE KORKUTAN YANGIN! DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI

'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında çıktı. Yangına 11 itfaiye aracının müdahale ettiği öğrenildi.

güne korkutan bir haberiyle uyandı. Sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı bilgisi son dakika olarak ajanslara düştü.

İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın İZMİR'DE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN

11 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ

Gelen bilgilere göre; İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracının müdahale ettiği öğrenildi.

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