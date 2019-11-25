İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın!
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracının müdahale ettiği öğrenildi.
İzmir güne korkutan bir yangın haberiyle uyandı. Sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı bilgisi son dakika olarak ajanslara düştü.
11 İTFAİYE ARACI MÜDAHALE ETTİ
Gelen bilgilere göre; İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracının müdahale ettiği öğrenildi.
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