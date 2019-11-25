Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti, istismarı, tacizi ve ayrımcılığı ülkemizden tamamen sileceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, #25KasımKadınaŞiddeteHayır etiketiyle yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddeti, istismarı, tacizi ve ayrımcılığı ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bugün Katar'a resmi ziyaret için gitti. Başkan Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet edecek.
MESAJ PAYLAŞTI
Ziyaret öncesinde Başkan Recep Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.
"ÜLKEMİZDEN SİLECEĞİZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, #25KasımKadınaŞiddeteHayır etiketiyle yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddeti, istismarı, tacizi ve ayrımcılığı ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı o mesaj:
"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."
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