Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor" açıklamasında bulundu.
"İLK AŞAMASI 2020 YILI SONUNDA BİTİYOR"
Turhan, "Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor" dedi.
"TAMAMI BİTİNCE 30 DAKİKA KISALACAK"
Bakan Turhan, "Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek" ifadelerine yer verdi.
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