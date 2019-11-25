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Bakan Cahit Turhan: Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
ANKARA-İSTANBUL ARASI SEYAHAT SÜRESİ KISALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak , 3 aşamadan oluşuyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak , 3 aşamadan oluşuyor" açıklamasında bulundu.

"İLK AŞAMASI 2020 YILI SONUNDA BİTİYOR"

Turhan, "Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor" dedi.

"TAMAMI BİTİNCE 30 DAKİKA KISALACAK"

Bakan Turhan, "Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek" ifadelerine yer verdi.

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