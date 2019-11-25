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Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DAN AYRILDI

Başkan , özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da 'ın başkenti Doha'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve 'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Başkan , Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve 'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı da Katar'dan hareket etti.

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