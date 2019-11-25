Kuzey Irak'ta operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. "
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