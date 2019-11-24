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Öztürk Yılmaz: CHP içindeki FETÖ yapılanmasının temizlenmesini söyledim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
ÖZTÜRK YILMAZ: CHP İÇİNDEKİ FETÖ YAPILANMASI...

Ardahan Bağımsız Milletvekili , dün akşam çıktığı bir televizyon programında Genel Merkezi’de dönen dolapları ve hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’deki yapılanmasıyla ilgili Yılmaz, “FETÖ yapılanmasını partiden tasfiye et dedim ve isim isim verdim” dedi. Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı iken Kılıçdaroğlu’na altı ay ’ye terör örgütü dedirtemediğini de söyledi.

Ardahan Bağımsız Milletvekili içerisindeki yapılanmasını ve CHP' Genel Başkanı 'nun terör örgütlerine nasıl göz yumduğunu da anlattı.

"CHP'DEKİ FETÖ YAPILANMASININ TEMİZLENMESİNİ SÖYLEDİM"

Yılmaz, "Orada bir FETÖ yapılanması var dedim bunun temizlenmesini söyledim. Ne kadar vatansever ne kadar Atatürkçü, ne kadar ülkesini seven insan varsa tasfiye ediliyor. Ne oluyor? Kim tasfiye ediyor bizi? Bizim günahımız suçumuz ne? Kim bu karanlık güçler?" diye konuştu.

"ALTI AY YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİRTEMEDİM"

"Bunlar bizim kutsal değerlerimizin altına saklanıp bizi tasfiye ediyorlar." diyen Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam." İfadelerini kullandı.

Öztürk Yılmaz'dan CHP içindeki FETÖ yapılanması ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması ÖZTÜRK YILMAZ'DAN CHP İÇİNDEKİ FETÖ YAPILANMASI VE KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK GÖRMEDİM"

'Sarayla görüşme oldu' algısını kendisine de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor" şeklinde konuştu.

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