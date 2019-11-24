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24.11.2019

Öztürk Yılmaz'dan CHP içindeki FETÖ yapılanması ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, dün akşam çıktığı bir televizyon programında CHP Genel Merkezi’de dönen dolapları ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’deki FETÖ yapılanmasıyla ilgili Yılmaz, “FETÖ yapılanmasını partiden tasfiye et dedim ve isim isim verdim” dedi. Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı iken Kılıçdaroğlu’na altı ay YPG’ye terör örgütü dedirtemediğini de söyledi.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz CHP içerisindeki FETÖ yapılanmasını ve CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine nasıl göz yumduğunu da anlattı.

"CHP'DEKİ FETÖ YAPILANMASININ TEMİZLENMESİNİ SÖYLEDİM"

Yılmaz, "Orada bir FETÖ yapılanması var dedim bunun temizlenmesini söyledim. Ne kadar vatansever ne kadar Atatürkçü, ne kadar ülkesini seven insan varsa tasfiye ediliyor. Ne oluyor? Kim tasfiye ediyor bizi? Bizim günahımız suçumuz ne? Kim bu karanlık güçler?

"ALTI AY YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİRTEMEDİM"

"Bunlar bizim kutsal değerlerimizin altına saklanıp bizi tasfiye ediyorlar." diyen Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam." İfadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK GÖRMEDİM"

'Sarayla görüşme oldu' algısını kendisine de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor" şeklinde konuştu.

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