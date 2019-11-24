24 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 7 sivilin şehit düştüğü saldırının sorumluları öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI! HAİN SALDIRININ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

İl Jandarma Komutanlığınca Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının sorumlusu olduğunu bildirdi.

, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN