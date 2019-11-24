Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Öğretmenler Günü" paylaşımı
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, "Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması" dedi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Selçuk mesajında, "Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Umudumuz öğretmene yönelen şiddetin son bulması. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de 'şiddete sıfır öğretmenler pekiyi' diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hükümetten "elektronik sigara" açıklaması
- Yeraltı dünyasının ünlü isimi İstanbul’da yakalandı
- "Külliye'ye giden Muharrem İnce" iddiasına flaş açıklama
- İşte kirli kumpasın tek adresi CHP!
- DSP'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları hakkında açıklama
- Bakan Albayrak'tan Öğretmenler Günü'nü mesajı
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber
- Uğur Dündar "Külliye'ye giden CHP'li iddiasına sert çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? CHP karmakarışık!
- İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
Daha Fazla Gör
- Bakan Berat Albayrak'tan Öğretmenler Günü'nü mesajı
- DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiaları hakkında açıklama: Bu tip entrikalar…
- İzmir’de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü
- Son dakika: Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul’da yakalandı
- “Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?
- Beştepe'ye çıktığı iddia edilen Muharem İnce’den CHP’ye çok sert sözler!
- Son dakika: Zeytinburnu'nda dehşete düşüren olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu
- PS5 ne zaman çıkacak? PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı mı?
- 24 Kasım Öğretmenler Günü anlam ve önemi nedir? Öğretmenler Günü neden kutlanır?
- 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?
- Hangisi hamamların bölümlerine verilen adlardan biri değildir?