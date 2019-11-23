Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Japonya’nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için, "Londra'da NATO ile ilgili düşüncelerimizi özellikle NATO'nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Londra'da NATO Liderler Zirvesi olacak biliyorsunuz. Bunu hazırlığını teşkil eden Dışişleri Bakanları toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdik, Pompeo ile de bir görüşme gerçekleştirdik. En çok S-400 üzerinde durmak istediler. Bu konuda tavrımızı Cumhurbaşkanımız söyledi. Biz her zaman ABD olsun diğer ülkelerle olsun diplomasiyi işleterek müzakare yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz ama dayatmayı kabul etmeyiz egemenlik sahamıza girmeyi müsaade etmeyiz.
"BİRİNCİ ELDEN PAYLAŞACAK"
Kim olursa olsun. Londra'da NATO ile ilgili düşüncelerimizi özellikle NATO'nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak. NATO marjında biliyorsunuz dörtlü bir toplantı gerçekleşecek İngiltere'nin ev sahipliğinde Türkiye Almanya Fransa ve İngiltere. Burada Suriye'de konuşulacak Avrupa'nın tüm meselelerini de İngiltere konuşmak masaya yatırmak istiyor biz de bunu yapmak istiyoruz. İnşallah Nagoya'ya da bir cami yapacağız. Burada vatandaşlarımızın küçük bir mescidi de var"
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.
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