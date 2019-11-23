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İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
İNGİLİZ AJANIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı ’in hayatını kaybetmeden önce ’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.

İngiliz eski istihbarat ajanı , 'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın 'da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı İNGİLİZ AJAN LE MESURİER'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

EŞİYLE KONUŞUYOR

Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.

ŞAPKA TAKIYOR

Öte yandan, Le Mesurier'in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.

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