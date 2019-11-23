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Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
BAKAN AÇIKLADI! İSTANBUL'UN NE KADAR SUYU KALDI?

Gelen son dakika haberine göre; ve . , "Vatandaşlarımız korkmasın, 'un 3,5-4 aylık suyu var." ifadelerini kullandı.

ve . , "3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BARAJLARIN DOLULUK ORANI"

"'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.

"RAHATLIKLA HERKES ISPANAĞINI YESİN"

(Ispanak hakkında) Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. 'de böyle bir olaya şahit olmadık. Milyonda bir bu durum. Bazıları bunda zehir var, şu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptık. En ufak bir şey yoktu. 4 lira olan ıspanak fiyatı 1 liraya düştü. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin.

"1.1 MİLYON DENETİM YAPMIŞIZ"

(Gıda denetimi hakkında) 2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO174 bu durumlar için biçilmiş kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaşayanlar, arasın. Biz analizini yapıp, bilgi de veriyoruz."

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