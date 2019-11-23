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Son dakika: Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.

, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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