Başkan Erdoğan cami açılışında konuştu
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirirken, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.
Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.
Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum.
Asırlardır canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Harekatta yaralanan kardeşlerimize de şifa diliyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MHP'den muhalefete erken seçim tepkisi!
- DEAŞ’ın istihbaratçısı Mersin'de yakalandı
- Jandarmalar nefes kesti! Dikkat çeken drone detayı...
- Kılıçdaroğlu'ndan CHP içerisinde operasyon!
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama
- KKK'daki darbe girişimi davasında flaş gelişme
- Kılıçdaroğlu'nun iktidar hayali güldürdü!
- İstanbul'da askeri bölgede korkutan yangın
- Tam 22 tane! Siparişle hırsızlık
- Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP içerisinde operasyon! Şimdi de maşa olarak Rahmi Turan'ı kullandı
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: CHP dizayn ediliyor! HDP ile kol kola olması kabul edilemez
- PKK/YPG yanlısı derneğe Rusya'da darbe!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye "erken seçim" göndermesi! “Millet İttifakı” dağılıyor mu?
- Bekçi kimlik sorabilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahkemeden açıklama
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Dipsiz Göl" tepkisi! Talimatı verdi...
- Son dakika: BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor
- 2 bankadan daha indirim! Konut kredisi faiz oranları! En uygun kredi hangi bankada?
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 635 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2020 YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi!
- Bekçilerin görevleri nelerdir? Bekçiler kimlik sorabilir mi? İşte son açıklama…
- Efsane Cuma ne zaman bitiyor? Efsane Cuma indirimi yapılan ürünler nelerdir?