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Başkan Erdoğan cami açılışında konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN CAMİ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Son dakika haberine göre; Başkan , Kampüsü'nde inşa edilen ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirirken, "Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur." açıklamasında bulundu.

Başkan , Kampüsü'nde inşa edilen ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehrimize yakışan bir eser oldu. Bir hadiste, "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah'ın da ona Cennet'te bir ev inşa edeceği" müjdeleniyor.

Bizim inancımızda cami kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar muhabbetin, dayanışmanın yeridir. Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin mekanıdır.

Cemaati olmayan her cami, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleriyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bu bölgede yaşayan bütün kardeşlerimizin Bilal Saygılı Camii'ni öksüz ve yetim bırakmayacağına inanıyorum.

Asırlardır canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimize rahmet niyaz ediyorum. Harekatta yaralanan kardeşlerimize de şifa diliyorum.

Başkan Erdoğan İzmir'de cami açılışında konuştu BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR'DE CAMİ AÇILIŞINDA KONUŞTU

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