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Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali kızları güldürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDAR HAYALİ GÜLDÜRDÜ!

Genel Başkanı 'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların gülerek verdiği tepki kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali kızları güldürdü KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞKAN ERDOĞAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ VE İKTİDAR HAYALİ KIZLARI GÜLDÜRDÜ

"YERELDE BAŞARI SAĞLADIK, SIRA GELDİ İKİNCİ ETABA"

Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset...

GÜLDÜREN KONUŞMA

Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu."

KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ

Kendi partisini dizayn etmek için "Beştepe'ye giden 'li" yalanına sarılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan 'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.

KOMİK GÖRÜNTÜLER

CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.

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