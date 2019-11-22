Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali kızları güldürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların gülerek verdiği tepki kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış töreninde, platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı.
"YERELDE BAŞARI SAĞLADIK, SIRA GELDİ İKİNCİ ETABA"
Gençlerin toplumu geleceğe taşıyacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençler arasında ayırım yapmayacaklarını belirterek şöyle devam etti: "Yeni bir siyaseti başlatıyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset...
GÜLDÜREN KONUŞMA
Yerel yönetimlerde bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. İkinci etapta da göreceksiniz beyefendiyi aşağı indireceğiz. Hep beraber yapacağız bunu."
KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ
Kendi partisini dizayn etmek için "Beştepe'ye giden CHP'li" yalanına sarılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.
KOMİK GÖRÜNTÜLER
CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.
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