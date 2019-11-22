22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında flaş gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
KKK'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN