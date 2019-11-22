Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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