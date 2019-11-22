İstanbul'da askeri bölgede korkutan yangın
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.
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