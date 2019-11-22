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İstanbul'da askeri bölgede korkutan yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
İSTANBUL'DA ASKERİ BÖLGEDE KORKUTAN YANGIN

Son dakika haberi: Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan kontrol altına alındı. Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de askeri alanda korkutan yangın! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ ALANDA KORKUTAN YANGIN! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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