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İstanbul'da lüks araç çetesine operasyon! Siparişle otomobil çaldırıyorlarmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
TAM 22 TANE! SİPARİŞLE HIRSIZLIK

'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip, elektronik beyinlerini sıfırlayarak satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerle birlikte 22 ele geçirildi. Aynı çete üyesi 6 kişinin daha önce de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin 100 binlerce lira değerinde çalıntı lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından  bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

'da çalıntı hırsızlıkları üzerine polis tarafından 2 ay önce teknik ve fiziki takip başlatılmıştı. Polis takibe aldığı şüphelilerin hırsızlıklarda izledikleri yöntemleri de ortaya çıkardı. Şüphelilerin önce hurda halde kaza yapmış lüks araçları satın aldıkları, daha sonra tanıdıkları hırsızlara aynı model ve renkte otomobil çalmaları için sipariş verdikleri öğrenildi.

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