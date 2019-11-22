PKK'da tecavüz dehşeti! Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini güvenlik güçlerine verdi

Örgütten kaçarak teslim olan Amara Digor kod adlı Hakkarili F.Ş., örgüt elebaşlarından Duran Kalkan’ın tacizlerini belgeledi. Kendisinin çektiği, 3 dakika 48 saniyelik video kaydını güvenlik güçlerine teslim etti.

Avukat olma hayaliyle liseyi bitiren, ancak 3 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan Hakkârili F. Ş., götürüldüğü Kandil'de, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradı. İki ay önce örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Amara Digor" kod adlı F.Ş. yaşadıklarını anlattı: "Üniversite sınavına hazırlık için para biriktirmek amacıyla ev temizliği gibi günlük işlere giderken, 'Iraklı yaşlı bir kadına 10 gün refakatçi kalırsan sana 2 bin dolar verecek' diye kandırılıp Kandil'e götürüldüm. Duran Kalkan beni Gare kampında yer altındaki mağarasına götürüp, 'tabulaştırdığın zincirleri kırıp seni özgürleştireceğim' diyerek tecavüz etti. O andan itibaren 3 yıl boyunca bir gün kaçıp, örgütte yaşananları anlatmak için yaşadım.