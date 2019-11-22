Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bayındır ilçesinde halka hitap etti. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara "Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayii kuracağız." sözleriyle müjdeyi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Bayındır ilçesinde halka hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayii kuracağız.
Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara elaman yetiştirmek için eğitim merkezi ile araştırma geliştirme merkezi kuracağız. Süs bitkileri konusunda fuar yapacak bir merkezi de kuracağız.
Hollanda süs bitkileri ile yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapmayalım. İşte bu adımı İzmir Bayındır'da atıyoruz.
Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu ile beraber Mehmetçiğimizin verdiği mücadele tarihe bir kayıttır. Mehmetçik şimdi orada destan yazıyor.
Ekonomide ciddi bir toparlanma içindeyiz.
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