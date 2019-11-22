22 Kasım 2019, Cuma
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ehliyet müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA MÜJDE

Son dakika haberine göre Türkiye'nin binasının açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." dedi.

Türkiye'nin binasının açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." müjdesini verdi.

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