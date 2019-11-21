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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!

merkezli 45 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 'nün yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüphelilere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında iki şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 120'ye yükseldi.

Dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı, 2'si etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 63'ü daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 45 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 118 zanlı gözaltına alınmıştı.

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