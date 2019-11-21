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Son dakika: Türkiye-Suriye sınırında dikkat çeken görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
SINIRDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı. Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar hattına doğru hareket etti.

Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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