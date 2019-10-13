MPT-76'ya uyumlu yerli bomba atarlar AK40-GL TSK hizmetinde

Savunma Sanayii Başkanlığının "MPT-76'ya uyumlu bomba atar tedarik projesi" kapsamında Konya'da bir silah firmasının yerli imkanlarla ürettiği ve muadillerinden üstün özellikleriyle ayrılan "AK40-GL" bomba atarın 500 adeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e takılan bomba atar, hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlayan nişangahın yanında etkili menziliyle terörle mücadelede etkin şekilde kullanılacak.