Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi

Eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi. Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde suça karıştıkları iddia edilen bazı yazar ve çalışanlar hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 436 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.

Dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, 25 Nisan 2018 tarihinde yapılan duruşmada Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis, Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis, Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Heyet, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerini karara bağlamıştı. Mahkeme, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.Dosyası ayrılanlar haricindeki 18 sanık hakkındaki dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat 2019'da verdiği kararla 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan aldıkları hapis cezaları 5 yılın üzerinde olan Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya'nın temyiz süreci Yargıtay'da devam ederken aynı suçtan 5 yılın altında hapis cezası alan sanıklar Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper'in cezaları ise onanmıştı.

Haklarında verilen hapis cezaları, onama kararı sonrası kesinleşen ve cezaları 5 yılın altında olan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper hakkında, kalan infazın tamamlamaları için yakalama kararı çıkarılmıştı.



Dosyası Yargıtay'a giden sanıklar hakkında da Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce 18 Eylül 2019 tarihinde karar verilmişti. Kararın gerekçesinde sanıklar Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Aydın Engin ve Hikmet Aslan Çetinkaya hakkında, yerel mahkemece, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gözetilmeksizin, delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyet hükmü kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtilmişti.

YENİDEN YARGITAY'A GİDECEK

Bunun üzerine bazı sanıklar yönünden dosya yeniden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi dava ile ilgili bugün yeniden duruşma gerçekleştirdi.

Duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı Yargıtay kararına direnme talep etti. Son savunmaları alınan sanıklar, Yargıtay kararına uyulmasını istedi. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadri Gürsel yönünden Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararına uyulmasına, diğer sanıklar yönünde ise direnilmesine hükmetti.

Dosya Kadri Gürsel dışında diğer sanıklar yönünden yeniden Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gidecek.

DİRENME KARARI NEDİR?



Yargıtayca kararı bozulan ilk düzey mahkemesinin, bozma kararına uymayarak kendi kararında direnmesidir.