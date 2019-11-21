FETÖ'cü Abdulkerim Ünlü'ye müebbet hapis
Son dakika haberi...Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim listesinde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olan eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye "anayasayı ihlal"den verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Daire, darbe girişiminin ardından Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Ünlü ile diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Sözde sıkıyönetim listesinde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski tuğgeneral Ünlü'ye "anayasayı ihlal"den verilen müebbet hapis cezasını onayan Daire, 39 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 6 yıl 3 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.
Dairenin kararında, Ünlü'nün askeri öğrenci olduğu 1981 yılından itibaren örgüt sohbetlerine katıldığı, darbe girişimi sırasında sözde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olarak atandığı belirtildi.
KLİMANIN ÜSTÜNE LİSTE SAKLAMIŞ
İzinde olduğu 14 Temmuz 2016'da sözde darbe bildirisinde imzası olan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'le Ankara'da görüşen Ünlü'nün, Partigöç'ten göreve dönmesi talimatıyla iki liste aldığı aktarılan kararda, bunun üzerine sanığın Elazığ'a döndüğü kaydedildi.
Kararda, Ünlü'nün orduevinde kaldığı odanın bulunduğu koridordaki klimanın üzerinde bir poşet bıraktığı, bu poşette davada yargılanan diğer sanıkların isimlerinin de yer aldığı iki liste ele geçirildiği aktarıldı.
Darbe girişimi sırasında ilçedeki kaymakam, savcı, ilçe jandarma komutanı ile emniyet müdürünün birliğe çağrılması yönünde talimat veren Ünlü'nün örgütsel bağının bulunduğu vurgulandı.
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