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Ekvator Büyükelçisi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
BÜYÜKELÇİ PUMA, ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Türkiye , Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes 'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Fanny De Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

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