Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. Seçim öncesi söylenen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Belediyelerde binlerce işçi kapının önüne kondu, kütüphaneciler mezarlıklar müdürlüğüne sürüldü, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinden çifte maaş alanlar ise sınırsız sayıda.Bu tablo ortada dururken CHP'li siyasi aktörler, pervasızca Türkiye'nin küresel hamlelerini, ekonomik itibarını hiçe sayan saldırılara ve yalanlarına devam ediyor.Bu konuda işin başını CHP Genel Başkanıçekse de, yardımcıları da onu aratmıyor.Onların başında da CHP Genel Başkan Yardımcısıgeliyor.O bir siyasetçiden çokvekonusundauzman biri... Çıktığı programlarda, bağıran, çağıran,konularında mangaldakül bırakmayanbir siyasiaktör. Şimdi gelin bu "solcu"genel başkan yardımcısınınİzmir Çeşme'de yaptıklarınabiraz yakından bakalım.CHP'lilerden aldığım bilgiye göre,, bir süre önce İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villaye dönünce site yönetimi ayağa kalktı. Ağırlığı CHP'lilerden oluşan site yönetimi, durumu 13 Ekim 2019'da üyelerine duyurdu. Duyuruda şöyle deniyordu:Aslında sadece kooperatif kurallarıgereği değil, o bölge SİT alanı olduğu içinçivi çakmak bile izne tabi. Amabırakın çivi çakmayı yönetimin dediği gibivillayı büyüterekbir binayaptırdı. Oysa ne inşaat ne de tadilat iznivardı.Bu durumu kooperatif yönetimi bir mektupla Kılıçdaroğlu'na da bildirdi.Sonucun değişeceğini sanmıyorum, çünküCHP Genel Başkan Yardımcısıöyle pervasız ki, inşaatın garantörlüğünü de İstanbul'dan getirttiği ve şoförüyken İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi yaptırdığı'e teslim etmiş. Duruma bakar mısınız? İstanbul'daki bir meclis üyesi, CHP genel başkan yardımcısının Çeşme'dekisına gözcülük yapıyor.Bu da herhalde imar tarihineolarakgeçecek.Bu noktada'nun başta Şişli Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerleilişkisine de değinmek gerekiyor. Bu ilişkide ilginç bir para trafiğinden söz ediliyor. Denilen şu; son birkaç yılda yaptığı hakaretler ve iftiralar nedeniyle sürekli tazminata mahkum edilen, çok büyük paralar ödemek zorunda kaldı. Bu paraları da belediyelerden aldığı söyleniyor. Yabana atılır bir iddia değil bu yüzden merak ediyorum, acaba, başta Şişli Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerdenya dadiyerek ne kadar para aldı?Gerçekten ilginç bir durum, bir yandan tazminat ödemeye para bulamıyor belediyelere yalvarıyor öte yandan 900 bin TL verip villa alıyor. Bir o kadar da harcayıp malikâne yaptırıyor.Herhalde kaybettiği davaların parasını milletvekillerine ödeten Başkanı'nu örnek aldı ama villa parasını nereden buldu?