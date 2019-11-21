Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran provokatör tutuklandı
Beşiktaş’ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.’ye yönelik saldırı gerçekleştiren Berrak K. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Provokatör Berrak K. tutuklandı.
Beşiktaş'ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.'ye yönelik saldırı gerçekleştiren Berrak K. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Provokatör Berrak K. tutuklandı.
Öğretmen Ş.N.E., İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım 2019 tarihinde yolda yürürken tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Olay yaşandığında saatler 21.30'u gösteriyordu. Sinan Paşa Mahallesi Ihlamur Dere Caddesi üzerindeki olayda; mağdur Ş.N.E., söz konusu kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsına başörtülü olduğundan dolayı tokat attığını beyan ederek şikayetçi oldu.
İstanbul Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelinin olayın ardından çok sayıda ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan çalışmalarda; açık kimliği tespit edilen ve ressam olduğu belirlenen şüpheli Berrak K., Büyükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Şüpheli Büyükçekmece ilçesinde 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli hakkında İstanbul Emniyeti Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce tahkikata başlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Devlet yalan söylemez!
- "Dava, tank palet mi yoksa yerli milli üretim mi?"
- MSB: Topraklarına dönmeye başladılar
- Kritik davada önemli gelişme! Cep telefonu...
- FETÖ'cü Abdulkerim Ünlü'ye müebbet hapis
- Cumhuriyet Gazetesi davasında kritik gelişme
- PKK-YPG'li terörist yakalandı
- Kılıçdaroğlu terör destekçilerine sahip çıktı
- Kritik davada flaş karar...
- Sınırda dikkat çeken görüntü
- Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davası: Mahkeme 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi
- Kayseri'de önemli keşif! Bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu
- Kılıçdaroğlu FOX TV'de terör destekçisi HDP'li başkanlara sahip çıktı |Video
- Son dakika: Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada flaş karar
- Skandal! KKTC bayrağı yakanları Rum yönetimi 6 gün sonra gördü
- Son dakika: Türkiye-Suriye sınırında dikkat çeken görüntü
- Son dakika: Volkswagen, BMW, Daimler'e büyük şok!
- Son dakika: İsrail güçleri, Kudüs Valisi Adnan Gays’ı gözaltına aldı
- Son dakika: ABD ve İngiltere'nin ardından İsrail'den İran'daki gösterilere destek!
- Son dakika: Başkan Erdoğan Türkiye Tarım Orman Şurası'nda alınan karaları açıkladı! Müjdeleri sıraladı...
- Son dakika: Bakan Cahit Turhan açıkladı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne uluslararası ödül
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği "motivasyon mektupları" ortaya çıktı!