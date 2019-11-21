Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran provokatör tutuklandı

Beşiktaş’ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.’ye yönelik saldırı gerçekleştiren Berrak K. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Provokatör Berrak K. tutuklandı.

Beşiktaş'ta başörtülü bir öğretmene yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Öğretmen Ş.N.E.'ye yönelik saldırı gerçekleştiren Berrak K. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Provokatör Berrak K. tutuklandı.

Öğretmen Ş.N.E., İstanbul Beşiktaş'ta 12 Kasım 2019 tarihinde yolda yürürken tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı. Olay yaşandığında saatler 21.30'u gösteriyordu. Sinan Paşa Mahallesi Ihlamur Dere Caddesi üzerindeki olayda; mağdur Ş.N.E., söz konusu kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsına başörtülü olduğundan dolayı tokat attığını beyan ederek şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyeti olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelinin olayın ardından çok sayıda ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan çalışmalarda; açık kimliği tespit edilen ve ressam olduğu belirlenen şüpheli Berrak K., Büyükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.





HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli Büyükçekmece ilçesinde 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli hakkında İstanbul Emniyeti Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce tahkikata başlandı.