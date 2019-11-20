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Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Bakanlığınca (), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.Adayların ön başvuruları 'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, adayların ön başvuruları 'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

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