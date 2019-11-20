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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partisinden ihraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
ESKİ CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATEŞ İHRAÇ EDİLDİ

Eski Genel Başkan Yardımcısı , CHP Ankara İl kararıyla partisinden ihraç edildi. İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti: "Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz" dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nca "ihracına ilişkin tebliğ"in kendisine yapıldığını söyledi.

İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ben bir öz eleştiride bulundum. 'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım."

, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ ESKİ CHP’Lİ VEKİL YILMAZ ATEŞ’TEN FETÖ İTİRAFI! ‘’CHP, FETÖ’YE TESLİM OLDU’’

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