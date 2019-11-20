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Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı , NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı , NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.

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