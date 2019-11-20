Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.
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